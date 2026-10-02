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    Президент: Спрос на нашу нефтегазовую продукцию вырастет

    Энергетика
    • 02 октября, 2026
    • 18:31
    Президент: Спрос на нашу нефтегазовую продукцию вырастет

    В Азербайджан из многих стран поступают обращения и просьбы о том, чтобы мы экспортировали производимые нами нефтепродукты в эти страны.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

    "Мы же все работы выполнили вовремя. Наш потенциал на сегодняшний день - я имею в виду только нефтепродукты - составляет 30 миллионов тонн. Из них 7 миллионов тонн перерабатываются на нефтеперерабатывающем заводе в Азербайджане, а 23 миллиона тонн - за рубежом. Вот это мы сделали вовремя", - отметил он.

    Глава государства добавил, что один завод Азербайджан построил с нуля, два завода приобрел.

    "Сегодня стран, обладающих 30 миллионами тонн нефтепродуктов - притом не в одном месте, а в трех, - не так много. Поэтому повторюсь, если учесть, что, к сожалению, войны вокруг нас не прекращаются, - мы бы очень хотели, чтобы они прекратились, но они не прекращаются, - спрос на нашу продукцию и наш газ будет возрастать еще больше", - подчеркнул он.

    Ильхам Алиев VIII съезд Партии Ени Азербайджан
    Prezident: Bizim neft-qaz məhsullarımıza tələbat artacaq
    President: Demand for Azerbaijan's petroleum products and gas will increase even further
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