Президент: Спрос на нашу нефтегазовую продукцию вырастет

В Азербайджан из многих стран поступают обращения и просьбы о том, чтобы мы экспортировали производимые нами нефтепродукты в эти страны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на VIII съезде Партии "Ени Азербайджан".

"Мы же все работы выполнили вовремя. Наш потенциал на сегодняшний день - я имею в виду только нефтепродукты - составляет 30 миллионов тонн. Из них 7 миллионов тонн перерабатываются на нефтеперерабатывающем заводе в Азербайджане, а 23 миллиона тонн - за рубежом. Вот это мы сделали вовремя", - отметил он.

Глава государства добавил, что один завод Азербайджан построил с нуля, два завода приобрел.

"Сегодня стран, обладающих 30 миллионами тонн нефтепродуктов - притом не в одном месте, а в трех, - не так много. Поэтому повторюсь, если учесть, что, к сожалению, войны вокруг нас не прекращаются, - мы бы очень хотели, чтобы они прекратились, но они не прекращаются, - спрос на нашу продукцию и наш газ будет возрастать еще больше", - подчеркнул он.