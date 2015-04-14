​Президент SOCAR встретился с премьер-министром Сербии

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе SOCAR президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией во главе с премьер-министром Республики Сербия Александром Вучичем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.

На встрече Р.Абдуллаев отметил о высоком уровне отношений между Азербайджаном и Сербией, развитии двусторонних отношений в политической, гуманитарной и экономической сферах, заявил о благоприятных перспективах для взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь, А.Вучич выразил удовлетворенность визитом в Азербайджан, отметил важность развития двусторонних экономических связей, отметил о заинтересованности в проекте Южного газового коридора.

Президент SOCAR напомнил, что Азербайджан является древним нефтяным краем и отметил заслуги бакинских нефтяников в развитии нефтяной промышленности мира. Ровнаг Абдуллаев добавил, что заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым энергетическая стратегия и сегодня успешно продолжается под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Проинформировав гостей о деятельности SOCAR, Р.Абдуллаев отметил, что компания является основным участником осуществляемых в Азербайджане проектов региональной и глобальной значимости.

На встрече обсудили также другие интересующие стороны вопросы.