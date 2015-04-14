​Президент SOCAR встретился с премьер-министром Сербии

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в головном офисе SOCAR президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики Ровнаг Абдуллаев встретился с делегацией во главе с премьер-министром Республики Сербия Александром Вучичем.
Об этом Report сообщили в пресс-службе SOCAR.
На встрече Р.Абдуллаев отметил о высоком уровне отношений между Азербайджаном и Сербией, развитии двусторонних отношений в политической, гуманитарной и экономической сферах, заявил о благоприятных перспективах для взаимовыгодного сотрудничества.
В свою очередь, А.Вучич выразил удовлетворенность визитом в Азербайджан, отметил важность развития двусторонних экономических связей, отметил о заинтересованности в проекте Южного газового коридора.
Президент SOCAR напомнил, что Азербайджан является древним нефтяным краем и отметил заслуги бакинских нефтяников в развитии нефтяной промышленности мира. Ровнаг Абдуллаев добавил, что заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым энергетическая стратегия и сегодня успешно продолжается под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Проинформировав гостей о деятельности SOCAR, Р.Абдуллаев отметил, что компания является основным участником осуществляемых в Азербайджане проектов региональной и глобальной значимости.
На встрече обсудили также другие интересующие стороны вопросы.
News DepartmentАвтор новости
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