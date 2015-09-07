​Президент SOCAR встретился с премьер-министром Мальты - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в рамках визита в Мальту встретился с премьер-министром страны Джозефом Мускатом.

Как сообщает Report со ссылкой на мальтийские СМИ, в ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам сотрудничества в энергетической сфере.

Во встрече принимал участие и министр энергетики Мальты Кондар Миззи.

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Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, в ходе встречи был обсужден реализуемый в этой стране SOCAR инвестиционный проект, отмечено, что выполнение проекта идет по графику.

Стороны коснулись сегодняшних возможностей по развитию сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Мальтой, рассмотрели перспективы расширения инвестиционных проектов.

Р.Абдуллаев проинформировал о достижениях в нефтегазовой сфере Азербайджана, широкомасштабных энергопроектах, реализуемых внутри страны и за ее пределами.

Глава правительства Мальты, напомнив о своем прошлогоднем визите в Баку, отметил, что подписанный меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества в нефтегазовой сфере создает хорошие возможности для расширения связей.