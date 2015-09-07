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    ​Президент SOCAR встретился с премьер-министром Мальты - ОБНОВЛЕНО

    Ровнаг Абдуллаев и Джозеф Мускат обсудили вопросы сотрудничества в энергетической сфере

    первая новость опубликована в 10:13

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в рамках визита в Мальту встретился с премьер-министром страны Джозефом Мускатом.

    Как сообщает Report со ссылкой на мальтийские СМИ, в ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам сотрудничества в энергетической сфере.

    Во встрече принимал участие и министр энергетики Мальты Кондар Миззи. 

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    Как сообщили Report в пресс-службе SOCAR, в ходе встречи был обсужден реализуемый в этой стране SOCAR инвестиционный проект, отмечено, что выполнение проекта идет по графику.

    Стороны коснулись сегодняшних возможностей по развитию сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Мальтой, рассмотрели перспективы расширения инвестиционных проектов.

    Р.Абдуллаев проинформировал о достижениях в нефтегазовой сфере Азербайджана, широкомасштабных энергопроектах, реализуемых внутри страны и за ее пределами.

    Глава правительства Мальты, напомнив о своем прошлогоднем визите в Баку, отметил, что подписанный меморандум о взаимопонимании относительно стратегического сотрудничества в нефтегазовой сфере создает хорошие возможности для расширения связей. 

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