Президент SOCAR встретился с министром энергетики Турции

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дочернюю компанию SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

По информации, Р.Абдуллаев довел до внимания министра последнюю информацию о проектах SOCAR в Турции и заводе STAR, который планируется открыть на следующей неделе.