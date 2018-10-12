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    Президент SOCAR встретился с министром энергетики Турции

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с министром энергетики и природных ресурсов Турции Фатихом Донмезом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на дочернюю компанию SOCAR в Турции - SOCAR Turkey Enerji A.Ş.

    По информации, Р.Абдуллаев довел до внимания министра последнюю информацию о проектах SOCAR в Турции и заводе STAR, который планируется открыть на следующей неделе.

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