​Президент SOCAR встретился с главой ExxonMobil

17 июня, 2016 13:04

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев встретился с исполнительным директором (CEO) ExxonMobil Corporation Рексом Тиллерсоном. Как сообщает Report, встреча состоялась в рамках начавшегося вчера Петербургского международного экономического форума. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в энергетической сфере, проекту "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Отметим, что ExxonMobil имеет 8%-ную долю в АЧГ. Петербургский международный экономический форум продлится до 18 июня.