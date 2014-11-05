Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев: "Площадка для строительства нового нефтеперерабатывающего завода готова"

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Строительство нефтеперерабатывающего завода в рамках проекта строительства нового Нефтегазоперерабатывающего и нефтехимического комплекса (OGPC) является одним из важных проектов для Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной Нефтяной Компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, выступая на II форуме по Нефтегазоперерабатывающему и нефтехимическому комплексу SOCAR, который стартовал сегодня в Баку.

"Необходимость в строительстве данного завода возникла в связи с повышением спроса на нефтепродукты", - сказал Р.Абдуллаев.

Президент SOCAR подчеркнул, что первый аналогичный форум, состоявшийся в 2012 году, дал толчок развитию сотрудничества: "Ранее было подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, также принято решение о реструктуризации нефтеперерабатывающего завода им. Г.Алиева. В настоящее время площадка для строительства нового нефтеперерабатывающего завода готова. Надеюсь, что данный форум запомнится большим количеством новых идей и откроет новые возможности для будущего сотрудничества”.

Напомним, что II форум по Нефтегазоперерабатывающему и нефтехимическому комплексу SOCAR продлится два дня. На мероприятии принимают участие около 500 представителей из различных стран.