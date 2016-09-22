Президент SOCAR: Проект расширения Южно-Кавказского трубопровода реализуется в рамках запланированного бюджета

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Проекты “Шахдениз 2” и расширения Южно-Кавказского трубопровода реализуются в рамках запланированного бюджета.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

“Все работы идут по графику, задержек нет. Наши инженеры и проектировщики получили успешные результаты во всех сферах. Отклонений от бюджета также нет. В бюджете проектов строительства платформы для “Шахдениз 2”, расширения Сангачальского терминала, и расширения Южно-Кавказского трубопровода не запланированы дополнительные расходы. Совместно с оператором проектов – компанией BP мы рассматриваем варианты сокращения расходов без ущерба качеству работ”,- сказал Р.Абдуллаев.

Глава SOCAR также отметил, что бюджет Трансанатолийского трубопровода сократился на 30%, что связано с качественным управлением и благоприятными рыночными условиями: “До окончания строительства могут произойти изменения, которые приведут к росту цен, однако пока риска нет. Мы предполагаем, что проект будет реализован своевременно и с еще меньшими затратами”.