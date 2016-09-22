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    Президент SOCAR: Проект расширения Южно-Кавказского трубопровода реализуется в рамках запланированного бюджета

    Расходы на проект TANAP сократились на 30%

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Проекты “Шахдениз 2” и расширения Южно-Кавказского трубопровода реализуются в рамках запланированного бюджета.

    Как передает Report, об этом сообщил журналистам президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев.

    “Все работы идут по графику, задержек нет. Наши инженеры и проектировщики получили успешные результаты во всех сферах. Отклонений от бюджета также нет. В бюджете проектов строительства платформы для “Шахдениз 2”, расширения Сангачальского терминала, и расширения Южно-Кавказского трубопровода не запланированы дополнительные расходы. Совместно с оператором проектов – компанией BP мы рассматриваем варианты сокращения расходов без ущерба качеству работ”,- сказал Р.Абдуллаев.

    Глава SOCAR также отметил, что бюджет Трансанатолийского трубопровода сократился на 30%, что связано с качественным управлением и благоприятными рыночными условиями: “До окончания строительства могут произойти изменения, которые приведут к росту цен, однако пока риска нет. Мы предполагаем, что проект будет реализован своевременно и с еще меньшими затратами”.

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