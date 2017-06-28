Президент SOCAR побывал с визитом в Грузии

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Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев 27 июня побывал с рабочим визитом в Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Р. Абдуллаев в этот же день посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Тбилиси и возложил цветы к монументу.

После состоялась официальная встреча Р. Абдуллаева с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили. Во встрече приняли участие начальник управления инвестиций SOCAR В. Алиев и гендиректор SOCAR Energy Georgia М. Мамедов. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

В тот же день состоялось открытие спортивного зала средней школы села Гаратахла в Гардабанском районе, где компактно проживают азербайджанцы. В церемонии открытия приняли участие президент SOCAR Р. Абдуллаев, посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов, руководители администрации правительства, губернатор региона Квемо-Картли Григол Немсадзе, депутаты парламента Грузии и другие официальные лица. Было отмечено, что спортивный зал школы на 300 учеников был построен и сдан в эксплуатацию при поддержке грузинского представительства SOCAR. Двухэтажный спортивный комплекс площадью 276 кв. м снабжен современной инфраструктурой, установлены централизованные системы отопления и кондиционирования. Комплекс был спроектирован архитектурно-дизайнерской компанией MStudio, строительство осуществлено Construction Development Company.

Позднее в Тбилиси на улице Гришашвили, 41 состоялось тожественное открытие дома-музея видного общественного деятеля, писателя Наримана Нариманова. В мероприятии приняли участие министр культуры и охраны памятников Грузии Михеил Гиоргадзе, президент SOCAR Р. Абдуллаев, посол Азербайджана в Грузии Д. Гасанов, представители посольства, депутаты парламента Грузии и другие официальные лица. Было отмечено, что сфера деятельности Н. Нариманова была очень обширна, он осуществлял общественно-политическую, журналистскую, медицинскую деятельность. При реставрации дома-музея обращались ко многим архивным материалам, касающихся выросшего в Тбилиси общественно-политического деятеля. Это помогает при реставрации быть предельно точными. Отреставрированное двухэтажное здание площадью 248 кв. м состоит из 6 экспозиционных комнат. Проект был реализован при поддержке грузинского представительства SOCAR. Гости музея посредством интерактивного экрана могут получать информацию о Н. Нариманове. Автором установленного во дворе здания мраморного бюста является скульптор Новруз Мусаев. Восстановление дома-музея Н. Нариманова в Тбилиси является показателем общих исторических и культурных связей азербайджанского и грузинского народов.