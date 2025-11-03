Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Президент: Азербайджан реализует масштабные проекты в сфере ВИЭ

    Энергетика
    • 03 ноября, 2025
    • 14:13
    Президент: Азербайджан реализует масштабные проекты в сфере ВИЭ

    Азербайджан сегодня реализует очень масштабные проекты в области возобновляемой энергетики.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на юбилейном собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана.

    Ильхам Алиев юбилей НАНА возобновляемая энергетика
    Prezident: "Bu gün Azərbaycanda icra edilən bərpaolunan enerji layihələri çox geniş miqyaslıdır"

