Президент: Азербайджан реализует масштабные проекты в сфере ВИЭ
Энергетика
- 03 ноября, 2025
- 14:13
Азербайджан сегодня реализует очень масштабные проекты в области возобновляемой энергетики.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев на юбилейном собрании, посвященном 80-летию Национальной академии наук Азербайджана.
