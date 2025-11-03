İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Prezident: "Bu gün Azərbaycanda icra edilən bərpaolunan enerji layihələri çox geniş miqyaslıdır"

    Energetika
    • 03 noyabr, 2025
    • 14:05
    Prezident: Bu gün Azərbaycanda icra edilən bərpaolunan enerji layihələri çox geniş miqyaslıdır
    İlham Əliyev

    Bu gün Azərbaycanda icra edilən bərpaolunan enerji layihələri çox geniş miqyaslıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubiley yığıncağında çıxışı zamanı deyib.

    Dövlət başçısının sözlərinə görə, bu gün yeni sahələr arasında əsas yerdə bərpaolunan enerji növlərinin yaradılmasıdır:

    "Burada da Azərbaycan ön sıralardadır. Bu gün Azərbaycanda icra edilən bərpaolunan enerji layihələri çox geniş miqyaslıdır. Təkcə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda son 5 il ərzində 30-dan çox su elektrik stansiyası inşa edilib. Onların toplam generasiya gücü 300 meqavatdan çoxdur. Günəş və külək elektrik stansiyalarının inşası gedir.

    Bu yaxınlarda Cəbrayıl rayonunda 100 meqavatlıq iki stansiyanın təməli qoyuldu. O stansiyaların yanında 240 meqavat gücündə üçüncü günəş elektrik stansiyası inşa edilir. Bütövlükdə 2030-cu ilə qədər günəş, külək və su elektrik stansiyalarının generasiya gücü 6 min meqavata çatmalıdır. Bu, böyük bir sənaye sahəsidir, sənayenin inkişafının növbəti istiqamətidir. Azərbaycan alimlərini burada da fəal olmağa dəvət edirəm".

    İlham Əliyev bərpa olunan enerji Qarabağ Şərqi Zəngəzur
    Президент: Азербайджан реализует масштабные проекты в сфере ВИЭ

    Son xəbərlər

    15:11
    Foto

    Azərbaycan və BƏƏ yeni əməkdaşlıq razılaşması imzalayıb - YENİLƏNİB

    Biznes
    15:10

    Elariz Məmmədoğlunun dələduzluqda təqsirləndirilən kürəkəninə hökm oxunub

    Hadisə
    15:08

    147 nömrəli Texniki və humanitar fənlər liseyinə direktor təyin edilib

    Digər
    15:08

    Rusiya və Çin bir sıra sənədlər imzalayıb

    Region
    15:01

    Qusarda kənd sakinlərindən hədə-qorxu yolu ilə rüşvət almaqda təqsirləndirilən vəzifəli şəxs həbs edilib

    Hadisə
    15:00

    Azərbaycanın basketbol millisi Bakıda Türkiyə klubu ilə yoldaşlıq oyunu keçirəcək

    Komanda
    15:00

    Oktyabrda Abşeron dairəvi marşrutu ilə 1 milyondan çox sərnişin daşınıb

    İnfrastruktur
    14:54

    Ağdam sakinləri mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    14:51

    "Araz-Naxçıvan" rəsmisi: "Hədəfə çatmaq üçün komandanın kifayət qədər potensialı var"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti