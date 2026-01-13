Президент принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в Агдеринском районе
Энергетика
- 13 января, 2026
- 14:01
13 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в селе Гозлукёрпю Агдеринского района.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
