    Energetika
    • 13 yanvar, 2026
    • 13:55
    Prezident Ağdərədə Qozlukörpü Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 13-də Ağdərə rayonunun Qozlukörpü kəndində "Qozlukörpü" Su Elektrik Stansiyasının açılışında iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

    Президент принял участие в открытии гидроэлектростанции "Гозлукёрпю" в Агдеринском районе
    President Ilham Aliyev attends opening of 'Gozlukorpu' Hydroelectric Power Plant in Aghdara district

