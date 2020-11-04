Президент: По нефтяным поставкам Италия - наш основной торговый партнер

Многие итальянские компании на протяжении долгих лет успешно действуют в Азербайджане

"С Италией у нас особые отношения. Мы подписали документ о стратегическом партнерстве".

Об этом 2 ноября в интервью итальянской газете La Repubblica сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"До пандемии я совершил официальный визит в Италию, он был очень успешным, и мы с большими планами вернулись обратно домой. Я уверен, что мы реализуем эти планы несмотря на то, что пандемия внесла в них кое-какие коррективы. Но эти планы были в основном связаны не только с энергетическим сектором. Думаю, что в сфере энергетики мы реализовали все запланированное. Считаю, что сегодня по нефтяным поставкам Италия является нашим основным торговым партнером, и в ближайшее время мы отметим открытие ТАР и тем самым Южный газовый коридор будет завершен. Кроме того, многие итальянские компании на протяжении долгих лет успешно действуют в Азербайджане. Мы планируем пригласить еще больше итальянских компаний в качестве подрядчиков. Кстати, они завершили здесь целый ряд важных проектов в сфере производства нефтехимической продукции, и мы с президентом Матареллой вместе принимали участие в церемонии открытия. Поэтому я уверен, что этот конфликт не повлияет на наши отношения не только с Италией, но и ни с одной страной. Я уверен в этом".