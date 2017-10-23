Президент Нефтегазовой ассоциации Украины: SOCAR положительно влияет на изменения в инвестиционном климате Украины

Киев. 23 октября. REPORT.AZ/ Компания SOCAR Energy Ukraine положительно влияет на изменения и развитие инвестиционного климата Украины.

Об этом украинскому офису Report заявил президент Нефтегазовой ассоциации Украины Дмитрий Кулик.

По его словам, сегодня инвестиционный климат в Украине является неблагоприятным для иностранных компаний, которые работают в Украине и придерживаются принципов транспарентности.

"SOCAR, как один из наиболее активных участников Нефтегазовой ассоциации Украины, делает важные шаги для развития комфортных условий функционирования рынка нефти и газа. В частности, SOCAR Energy Ukraine активно участвовал в ликвидации нелегального нефтегазового бизнеса в Киеве", - отметил Кулик.

По словам Д. Кулика, представители компании всегда присутствуют на собраниях, активно участвуют в рабочих группах ассоциации, выступают с инициативами упрощения ведения бизнеса.

"Например, есть приказ 156 министерства инфраструктуры, который обязывал грузоотправителей и грузополучателей получать лицензию на перевозку опасных товаров. В ассоциации вопрос об уместности этого приказа поднял глава юридического департамента SOCAR Energy Ukraine Михаил Третьяков. От себя скажу, что, несмотря на благие намерения министерства инфраструктуры, этот процесс был больше похож на "обилечивание" бизнеса. Позицию, которую высказал Михаил, поддержали члены ассоциации. Мы начали заниматься этим вопросом. В результате, Государственная регуляторная служба и министерство экономического развития и торговли отправили распоряжение в министерство инфраструктуры о том, что в ведомстве должны либо изменить формулировку приказа, либо этот документ потеряет юридическую силу", - рассказал Д. Кулик.

Глава Нефтегазовой ассоциации отметил, что главными критериями вхождения компании в ассоциацию являются соблюдение законодательства, лидерство на рынке, репутация. На данный момент в Нефтегазовую ассоциацию Украины входят 13 украинских и иностранных компаний, которые не только в числе лидеров украинского рынка нефти и газа, но и соблюдают принципы порядочности и прозрачности.