Рухани: Санкции США оказывают влияние на Иран из-за зависимости страны от нефти

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран меньше зависел от нефти.

Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, представляя в парламенте проект бюджета на следующий год.

"Если бы в стране более активную роль играл частный сектор, и ведение дел в основном ложилось на плечи частного сектора, на сегодняшний день влияние санкций на страну было бы значительно меньшим. Если бы бремя бюджета не было возложено на нефть, однозначно эффект санкций был бы меньше", - сказал Рухани.

Президент Ирана отметил, что одним из факторов, помимо санкций США, оказывающих воздействие на ситуацию в стране, является её старая экономическая система. Он отметил, что верно отстроенная экономическая структура страны позволила бы властям разрабатывать бюджет без учета нефтяных доходов.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из СВПД. После чего Трамп возобновил действие американских санкций в ночь на 7 августа и 5 ноября.