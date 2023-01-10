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Ильхам Алиев прокомментировал позицию Азербайджана в связи с Транскаспийским проектом

Ильхам Алиев прокомментировал позицию Азербайджана в связи с Транскаспийским проектом Уже много лет идут обсуждения, связанные с Транскаспием, но никакого результата пока нет. Общая пропускная способность Транскаспийского трубопровода рассчитана на 30 миллиардов кубометров газа. Для реализации данного проекта имеют место несколько основных
Энергетика
10 января 2023 г. 22:15
Ильхам Алиев прокомментировал позицию Азербайджана в связи с Транскаспийским проектом

Уже много лет идут обсуждения, связанные с Транскаспием, но никакого результата пока нет. Общая пропускная способность Транскаспийского трубопровода рассчитана на 30 миллиардов кубометров газа. Для реализации данного проекта имеют место несколько основных вопросов, один из которых – кто будет финансировать этот проект?

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, отвечая на вопрос о позиции Азербайджана в связи с Транскаспийским газопроводом.

"Ясности в связи с Транскаспийским проектом пока нет. То есть, кто будет продвигать данный проект, каковой будет его финансовая емкость. Для расчета необходимо подготовить технико-экономическое обоснование. К его подготовке должны быть привлечены компании. То есть эти вопросы нельзя решить за день, за год. Если сегодня дать старт данному проекту, то в течение нескольких лет надо проводить просто исследования – геологические, экологические исследования, технические возможности, финансовая емкость – все эти вопросы остаются открытыми. Я считаю, что говорить о Транскаспийском проекте, не ответив на эти вопросы, неуместно", - сказал глава государства.

"Как страна, мы всегда поддерживали этот проект, я неоднократно открыто заявлял, что да, если к нам обратятся, то мы готовы предоставить свои возможности, имеющуюся инфраструктуру и решить другие необходимые вопросы. Но мы не можем стать инициаторами данного проекта, так как это не наш газ", - подчеркнул президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev comments on Azerbaijan's position on Trans-Caspian project
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Azərbaycanın Transxəzər layihəsi ilə bağlı mövqeyini şərh edib

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