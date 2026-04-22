    Президент Ильхам Алиев: Производство природного газа в Азербайджане растет и продолжит расти

    Сейчас мы активно работаем над диверсификацией нашего экспорта, хотя это будет непросто, поскольку производство природного газа в Азербайджане растет и продолжит расти.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

    Отметив, что большая часть добываемого Азербайджаном газа экспортируется, глава государства сказал, что отрасли экономики, не связанные с нефтью и газом, должны соответствовать растущему производственному профилю и спросу на международных рынках, прежде всего европейских.

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda təbii qaz hasilatı artır və artacaq
    President Ilham Aliyev: Natural gas production in Azerbaijan is growing and will grow

