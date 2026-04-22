Президент Ильхам Алиев: Производство природного газа в Азербайджане растет и продолжит расти
Энергетика
- 22 апреля, 2026
- 21:04
Сейчас мы активно работаем над диверсификацией нашего экспорта, хотя это будет непросто, поскольку производство природного газа в Азербайджане растет и продолжит расти.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.
Отметив, что большая часть добываемого Азербайджаном газа экспортируется, глава государства сказал, что отрасли экономики, не связанные с нефтью и газом, должны соответствовать растущему производственному профилю и спросу на международных рынках, прежде всего европейских.
