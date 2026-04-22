Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda təbii qaz hasilatı artır və artacaq
Energetika
- 22 aprel, 2026
- 20:58
Azərbaycan ixracatın şaxələndirilməsi üzərində işləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev aprelin 22-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-Latviya biznes-forumunda çıxışı zamanı bildirib.
"İndi biz ixracatımızın şaxələndirilməsi üzərində fəal işləyirik, baxmayaraq ki, bunu etmək çətin olacaq", - Prezident vurğulayıb və səbəb kimi, təbii qaz hasilatının artdığını göstərib.
Azərbaycanın hasil etdiyi qazın böyük hissəsinin ixrac olunduğunu diqqətə çatdıran Prezident qeyd edib ki, qeyri-neft-qaz sektoruna aid sənayenin və iqtisadiyyatın artan hasilat profili beynəlxalq bazarlarda, ilk növbədə, Avropa bazarlarında artan tələbatla uzlaşmalıdır.
