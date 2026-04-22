    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Energetika
    • 22 aprel, 2026
    • 20:58
    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycanda təbii qaz hasilatı artır və artacaq

    Azərbaycan ixracatın şaxələndirilməsi üzərində işləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev aprelin 22-də Bakıda keçirilən Azərbaycan-Latviya biznes-forumunda çıxışı zamanı bildirib.

    "İndi biz ixracatımızın şaxələndirilməsi üzərində fəal işləyirik, baxmayaraq ki, bunu etmək çətin olacaq", - Prezident vurğulayıb və səbəb kimi, təbii qaz hasilatının artdığını göstərib.

    Azərbaycanın hasil etdiyi qazın böyük hissəsinin ixrac olunduğunu diqqətə çatdıran Prezident qeyd edib ki, qeyri-neft-qaz sektoruna aid sənayenin və iqtisadiyyatın artan hasilat profili beynəlxalq bazarlarda, ilk növbədə, Avropa bazarlarında artan tələbatla uzlaşmalıdır.

    İlham Əliyev Latviya Qaz ixracı
    Президент Ильхам Алиев: Производство природного газа в Азербайджане растет и продолжит расти
    President Ilham Aliyev: Natural gas production in Azerbaijan is growing and will grow

