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    Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании "ЛУКОЙЛ"

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым.

    Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече речь шла о проектах, осуществляемых компанией "ЛУКОЙЛ" в Азербайджане, вопросах, связанных с их реализацией, перспективах сотрудничества.

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