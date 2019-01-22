Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании "ЛУКОЙЛ"

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ 22 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом российской компании "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече речь шла о проектах, осуществляемых компанией "ЛУКОЙЛ" в Азербайджане, вопросах, связанных с их реализацией, перспективах сотрудничества.