Ильхам Алиев: На энергетической карте мира образовался формат сотрудничества Россия-Турция-Азербайджан

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "Сегодня на энергетической карте мира уже как бы образовался такой формат сотрудничества - Россия-Турция-Азербайджан, которое и в двустороннем плане, и в трехстороннем плане имеет очень большие перспективы".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наши энергетические проекты мы начали осуществлять еще в начале 2000-х годов - в плане строительства нефтепроводов и газопроводов. Потому что у нас для того, чтобы выйти на мировые рынки, было просто необходимо строить инфраструктуру. У нас нет выхода в открытый океан. Россия относительно недавно в этом направлении предприняла шаги. Хотя мы помним, что много лет назад еще был реализован проект "Голубой поток". О нем сейчас немного подзабыли. Но это ведь тоже проект строительства по дну Черного моря газопровода из России в Турцию. То есть, в принципе ничего нового в том, что произошло в этом году - открытие морской фазы "Турецкого потока" - нет. Просто политическое взаимодействие России и Турции высокого уровня позволило этот проект реализовать или же ускорить реализацию. Поэтому мы как друзья России и Турции приветствовали этот проект и мы присутствовали на высоком правительственном уровне на церемонии открытия этого проекта", - сказал президент.

По его словам, что касается проекта "Южный газовый коридор", в мае этого года он был официально запущен: "Это проект, который объединяет в себе 4 важных самостоятельных проекта. Это - разработка крупнейшего газоконденсатного месторождения "Шахдениз" и строительство трех интегрированных газопроводов. На сегодняшний день 3 сегмента из 4-х этого проекта уже реализованы, и после официального открытия Южного газового коридора в мае, в июне было открытие проекта TANAP. Таким образом, мы будем в большем объеме транспортировать газ на турецкий, а далее - на европейский рынок. Это также продолжение нашей политики, потому что еще в 2007 году мы открыли газопровод из Баку до турецкого города Эрзурум и являемся экспортерами газа на турецкий рынок. Южный газовый коридор позволит нам увеличить в 2 раза экспорт газа на турецкий рынок, а также выйти на рынки сопредельных с Турцией стран и дальше в Западную Европу. Это даст нам возможность реализовать наш большой газовый потенциал, принесет миллиарды долларов в казну".

"Это уже создало десятки тысяч рабочих мест и, конечно же, создает совершенно новую энергетическую карту Евразии. Объединение усилий Азербайджана, России и Турции в этом направлении не только позволит нам в полной мере реализовать наши планы, обеспечить наши интересы, но также иметь очень прогнозируемую политику в плане развития наших энергоресурсов и их транспортировки", - подчеркнул глава государства.