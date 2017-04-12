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    Президент Хорватии: Хорватия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

    Хорватия намерена уменьшить зависимость от традиционных поставщиков энергии

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Хорватия должна уменьшить зависимость от традиционных поставщиков энергии, и в этом направлении Евросоюз проделал довольно много работ. Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, адресованном участникам приступившего сегодня к работе в Баку IV Международного Caspian Energy Forum-2017.

    Президент отметила, что в проекте Южного газового коридора достигнуты большие продвижения: "Хорватия придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном. Желаю успеха форуму".

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