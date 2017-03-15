Президент Франции: Приветствую многолетнее сотрудничество между Total и SOCAR

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Франция является одним из основных покупателей углеводородов Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на ужине в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой в Париже.

"С этой позиции я приветствую многолетнее сотрудничество между Total и SOCAR по эксплуатации нефтяных месторождений на Абшероне", - сказал президент Франции.

Ф. Олланд отметил, что многие французские компании готовы поделиться с Азербайджаном своим опытом и умением в области транспорта, туризма, экологии, безопасности, градостроительства и сельского хозяйства: "В рамках визита во Францию вы уже встретились с большинством из них, с вашим участием подписаны многие контракты".