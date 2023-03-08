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Президент Азербайджана: Скоро мы начнем экспортировать в Европу "зеленую" энергию

Президент Азербайджана: Скоро мы начнем экспортировать в Европу "зеленую" энергию Азербайджан становится для Европейского Союза более значимым партнером в отношении поставок энергоносителей. Европейская комиссия всегда рассматривала нас как надежного партнера.
Энергетика
8 марта 2023 г. 16:01
Президент Азербайджана: Скоро мы начнем экспортировать в Европу зеленую энергию

Азербайджан становится для Европейского Союза более значимым партнером в отношении поставок энергоносителей. Европейская комиссия всегда рассматривала нас как надежного партнера.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в заявлении для прессы после состоявшейся 8 марта встречи с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

"Сегодня мы экспортируем нефть, природный газ, электроэнергию, продукты нефтехимической промышленности, нефтепродукты. Надеюсь, скоро начнем экспортировать и "зеленую" энергию", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке President: 'Azerbaijan will start to export ‘green energy’ to Europe soon'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Bu yaxınlarda Avropaya yaşıl enerji ixrac etməyə başlayacağıq"

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