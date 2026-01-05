Президент Азербайджана: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии

Утверждена карта солнечных и ветряных электростанций, как на суше, так и на море, в том числе на освобожденных землях.

Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"В настоящее время нашей основной задачей является расширение возможностей приема энергоресурсов. Потому что, согласно существующим планам, к 2030 году в нашу систему будет интегрировано 6000 МВт солнечной, ветровой и гидроэнергии, а к 2032 году – 8000 МВт. То есть, чтобы это принять, мы должны укрепить нашу энергетическую систему. Это называется Energy Grid", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев сказал, что параллельно с этим должны быть построены аккумуляторные системы хранения энергии: "На начальном этапе мы обратились к иностранным компаниям, чтобы они выполнили эту работу в качестве инвесторов. Но мы увидели, что большого интереса нет. То есть первые батареи мощностью около 250 МВт по государственной линии уже установлены, но их будет еще больше. Потому что, повторюсь, наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии".