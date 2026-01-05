Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Президент Азербайджана: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии

    Энергетика
    • 05 января, 2026
    • 23:20
    Президент Азербайджана: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии

    Утверждена карта солнечных и ветряных электростанций, как на суше, так и на море, в том числе на освобожденных землях.

    Как сообщает Report, об этом 5 января сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    "В настоящее время нашей основной задачей является расширение возможностей приема энергоресурсов. Потому что, согласно существующим планам, к 2030 году в нашу систему будет интегрировано 6000 МВт солнечной, ветровой и гидроэнергии, а к 2032 году – 8000 МВт. То есть, чтобы это принять, мы должны укрепить нашу энергетическую систему. Это называется Energy Grid", - отметил глава государства.

    Президент Ильхам Алиев сказал, что параллельно с этим должны быть построены аккумуляторные системы хранения энергии: "На начальном этапе мы обратились к иностранным компаниям, чтобы они выполнили эту работу в качестве инвесторов. Но мы увидели, что большого интереса нет. То есть первые батареи мощностью около 250 МВт по государственной линии уже установлены, но их будет еще больше. Потому что, повторюсь, наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии".

    Ильхам Алиев энергетика
    Azərbaycan Prezidenti: Qısamüddətli planlarımız 8 giqavat enerji əldə etməkdir
    Azerbaijani President: Our short-term plans are to obtain 8 gigawatts of energy

    Последние новости

    23:28

    Президент Азербайджана: Мы во все времена сохраняли свой язык

    Внутренняя политика
    23:26

    Утверждена карта новой дорожной инфраструктуры Баку

    Инфраструктура
    23:22

    Азербайджан не будет принимать участия в возможных международных миссиях в секторе Газа

    Внешняя политика
    23:20

    Президент Азербайджана: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии

    Энергетика
    23:09

    Делси Родригес принесла присягу в качестве и. о. президента Венесуэлы

    Другие страны
    23:01

    Адвокат Мадуро в суде заявил об иммунитете президента Венесуэлы

    Другие страны
    22:59

    Президент Азербайджана: Мы живем не в мире, где есть Устав ООН, поэтому мы должны быть сильными

    Внешняя политика
    22:56

    Президент: В Азербайджане семь частных компаний начали производство продукции военного назначения

    Армия
    22:55

    Президент: Азербайджан в 2025 году произвел военную продукцию на 1,4 млрд манатов

    Армия
    Лента новостей