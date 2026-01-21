Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Энергетика
    • 21 января, 2026
    • 02:31
    Президент Азербайджана: К 2032 году мы ожидаем выработку в стране восьми гигаватт солнечной и ветровой энергии

    Диверсификация экономики является для нашей страны главным приоритетом. И с практической точки зрения сегодня мы наблюдаем растущий интерес к возобновляемым источникам энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев на мероприятии под названием "Завтрак с руководством Азербайджана" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, отвечая на вопросы представителей бизнеса из различных стран.

    Отметив, что уже введены в эксплуатацию две крупные электростанции, работающие на возобновляемых источниках энергии и в ближайшие шесть лет значительно увеличатся мощности по производству солнечной и ветровой энергии, глава государства подчеркнул: "К 2032 году мы ожидаем, что в стране будет вырабатываться восемь гигаватт солнечной и ветровой энергии, поскольку у нас много солнечных дней и много ветра. И мы видим большой потенциал. Мы уже заключили контракты на несколько проектов и теперь думаем об установке мощностей для хранения энергии".

