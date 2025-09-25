Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Президент: Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 21:16
    Президент: Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ

    В настоящее время мы экспортируем природный газ в 14 стран. Таким образом, Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    Глава государства подчеркнул, что это отражает нашу стратегическую роль в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации маршрутов поставок в Европе и за ее пределами.

