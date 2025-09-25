İlham Əliyev: Azərbaycan boru kəməri vasitəsilə qaz təmin edən ölkələrin sırasında dünyada birinci yeri tutur
Energetika
- 25 sentyabr, 2025
- 21:13
Hazırda biz 14 ölkəyə təbii qaz ixrac edirik. Bununla Azərbaycan boru kəməri vasitəsilə qaz təmin edən ölkələrin sırasında dünyada birinci yeri tutur.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.
Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu, Avropada və onun hüdudlarından kənarda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsində bizim strateji rolumuzu əks etdirir.
Son xəbərlər
21:38
Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaqDigər ölkələr
21:38
Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçibFərdi
21:33
Foto
Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:24
Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edibXarici siyasət
21:21
İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıqDaxili siyasət
21:20
Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyurXarici siyasət
21:19
Foto
Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilibDaxili siyasət
21:17
Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyilEkologiya
21:17
Foto