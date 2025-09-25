İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    İlham Əliyev: Azərbaycan boru kəməri vasitəsilə qaz təmin edən ölkələrin sırasında dünyada birinci yeri tutur

    Energetika
    • 25 sentyabr, 2025
    • 21:13
    İlham Əliyev: Azərbaycan boru kəməri vasitəsilə qaz təmin edən ölkələrin sırasında dünyada birinci yeri tutur

    Hazırda biz 14 ölkəyə təbii qaz ixrac edirik. Bununla Azərbaycan boru kəməri vasitəsilə qaz təmin edən ölkələrin sırasında dünyada birinci yeri tutur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışı zamanı bildirib.

    Dövlət başçısı vurğulayıb ki, bu, Avropada və onun hüdudlarından kənarda enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində və təchizat marşrutlarının şaxələndirilməsində bizim strateji rolumuzu əks etdirir.

    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası
    Президент: Азербайджан занимает первое место в мире среди стран, поставляющих трубопроводный газ
    President Ilham Aliyev: Azerbaijan ranks first in the world among countries supplying gas through pipelines

    Son xəbərlər

    21:38

    Tramp: Qəzzada nizamlanmaya dair razılaşmalar tezliklə əldə olunacaq

    Digər ölkələr
    21:38

    Azərbaycanda təşkil olunacaq III MDB Oyunları üçün daha bir ölkə qeydiyyatdan keçib

    Fərdi
    21:33
    Foto

    Prezident İlham Əliyev BMT Baş katibi ilə görüşüb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:24

    Azərbaycan Prezidenti BMT kürsüsündən beynəlxalq ictimaiyyətə çağırış edib

    Xarici siyasət
    21:21

    İlham Əliyev: Biz həm müharibədə, həm də sülhdə qələbə qazandıq

    Daxili siyasət
    21:20

    Prezident İlham Əliyev: Azərbaycan qlobal səviyyədə humanitar yardım səyləri ilə qürur duyur

    Xarici siyasət
    21:19
    Foto

    Manvel Qriqoryanın etirafları məhkəmədə sübut kimi tədqiq edilib

    Daxili siyasət
    21:17

    Azərbaycan Prezidenti: Xəzər dənizi sürətlə kiçilir və əsas səbəb iqlim dəyişmələri deyil

    Ekologiya
    21:17
    Foto

    Ceyhun Bayramov bəhreynli həmkarı ilə regional prosesləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti