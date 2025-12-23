"Barselona" qış transfer dönəmində yeni müdafiəçi almaq istəyir
Futbol
- 23 dekabr, 2025
- 14:37
İspaniyanın "Barselona" klubu qış transfer dönəmində heyətinə mərkəz müdafiəçisi cəlb etmək istəyir.
"Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi aktiv şəkildə bu mövqeyə yeni oyunçu axtarır.
Lakin onun böyük ada malik ulduz futbolçu olacağı ehtimalı azdır. Klubun hansısa oyunçunu icarəyə götürmək ehtimalı da var.
Qeyd edək ki, "Barselona" 18 oyundan sonra 46 xalla La Liqada liderdir.
