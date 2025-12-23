İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    "Barselona" qış transfer dönəmində yeni müdafiəçi almaq istəyir

    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 14:37
    Barselona qış transfer dönəmində yeni müdafiəçi almaq istəyir

    İspaniyanın "Barselona" klubu qış transfer dönəmində heyətinə mərkəz müdafiəçisi cəlb etmək istəyir.

    "Report" xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, Kataloniya təmsilçisi aktiv şəkildə bu mövqeyə yeni oyunçu axtarır.

    Lakin onun böyük ada malik ulduz futbolçu olacağı ehtimalı azdır. Klubun hansısa oyunçunu icarəyə götürmək ehtimalı da var.

    Qeyd edək ki, "Barselona" 18 oyundan sonra 46 xalla La Liqada liderdir.

    Barselona klubu yeni müdafiəçi transfer La Liqa

    Son xəbərlər

    15:12

    Çin ABŞ-ni nüvə tərk-silahı ilə bağlı nümunə olmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    15:12
    Foto

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olub

    Din
    15:06

    Mikayıl Cabbarov: "Rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı sosial-iqtisadi siyasətin əsas hədəflərindəndir"

    Biznes
    15:02

    Naxçıvanda 2900 ailəyə birdəfəlik maddi yardım göstəriləcək

    Sosial müdafiə
    15:00

    Qarabağ Universitetinin Biznes və iqtisadiyyat fakültəsinin binasının açılışı olub

    Elm və təhsil
    14:56

    Bakı və Tequsiqalpa ÜTT üzrə ikitərəfli danışıqları yekunlaşdırıb

    Xarici siyasət
    14:55

    "Wizz Air" İrəvan-London marşrutu üzrə birbaşa uçuşlar həyata keçirəcək

    Region
    14:54

    İlham Əliyev Qarabağ Universitetinin Mühəndislik fakültəsinin binasının təməlini qoyub

    Elm və təhsil
    14:53

    Gələn il İslamabadda "Pakistan Asan Xidmət" mərkəzinin açılışı olacaq

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti