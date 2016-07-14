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    Президент: Азербайджан заинтересован в реализации транспортного коридора "Север-Юг"

    Ильхам Алиев: Здесь открываются новые возможности для украинских компаний

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан заинтересован в реализации и создании транспортного коридора "Север-Юг". 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Украины, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с находящимся в Баку с официальным визитом президентом Украины Петром Порошенко.

    "И Украина может воспользоваться возможностями этого проекта", - отметил Ильхам Алиев.

    Президент Азербайджана также сообщил, что в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карc, которая является восстановлением древнего Шелкового пути. "И здесь открываются новые возможности для украинских компаний", - отметил он.

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