Президент: Азербайджан заинтересован в реализации транспортного коридора "Север-Юг"

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан заинтересован в реализации и создании транспортного коридора "Север-Юг".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт президента Украины, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с находящимся в Баку с официальным визитом президентом Украины Петром Порошенко.

"И Украина может воспользоваться возможностями этого проекта", - отметил Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана также сообщил, что в ближайшее время будет сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карc, которая является восстановлением древнего Шелкового пути. "И здесь открываются новые возможности для украинских компаний", - отметил он.