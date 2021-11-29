Премьер Латвии считает рост цен на газ в Европе искусственным

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил в воскресенье с утверждением, что рост цен на энергоносители в Европе имеет искусственное происхождение.
"Мы столкнулись (в Европе) с ростом цен на газ, который носит искусственный характер", - сказал премьер-министр.
Кариньш признал, что "Газпром" "выполняет свои обязательства по контрактам с Европой", однако вместе с тем заявил, что принадлежащие этой компании хранилища газа в Германии и Австрии якобы оставлены практически пустыми, что "создает искусственный дефицит, который ведет к росту цен".