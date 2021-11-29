О нас
Report Georgia
Аудио новости

Премьер Латвии считает рост цен на газ в Европе искусственным

Премьер Латвии считает рост цен на газ в Европе искусственным Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил в воскресенье с утверждением, что рост цен на энергоносители в Европе имеет искусственное происхождение.
Энергетика
29 ноября 2021 г. 05:54
Премьер Латвии считает рост цен на газ в Европе искусственным

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил в воскресенье с утверждением, что рост цен на энергоносители в Европе имеет искусственное происхождение.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Кариньш сказал на совместной пресс-конференции с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Мы столкнулись (в Европе) с ростом цен на газ, который носит искусственный характер", - сказал премьер-министр.

Кариньш признал, что "Газпром" "выполняет свои обязательства по контрактам с Европой", однако вместе с тем заявил, что принадлежащие этой компании хранилища газа в Германии и Австрии якобы оставлены практически пустыми, что "создает искусственный дефицит, который ведет к росту цен".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Latviyanın baş naziri: “Avropada enerji qiymətləri süni şəkildə qaldırılır”

Другие новости из категории

Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа
Азербайджан, Иран и Туркменистан подписали соглашение о своповых поставках газа
28 ноября 2021 г. 19:36
Разлив нефти произошел после столкновения танкера с судном у берегов Индии
Разлив нефти произошел после столкновения танкера с судном у берегов Индии
27 ноября 2021 г. 16:11
В Азербайджане будет создан Центр чистой энергии ОЭС
В Азербайджане будет создан Центр чистой энергии ОЭС
27 ноября 2021 г. 15:48
В декабре впервые начнутся спотовые поставки газа из Ирана в Турцию
В декабре впервые начнутся спотовые поставки газа из Ирана в Турцию
27 ноября 2021 г. 12:01
Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5%
Стоимость фьючерсов на газ в Европе за неделю выросла на 4,5%
27 ноября 2021 г. 11:22
Азербайджанская нефть резко упала в цене
Азербайджанская нефть резко упала в цене
27 ноября 2021 г. 09:57
Стоимость фьючерсов нефти WTI упала на 13% из-за новостей о новом штамме COVID-19
Стоимость фьючерсов нефти WTI упала на 13% из-за новостей о новом штамме COVID-19
27 ноября 2021 г. 08:30
Страны ОПЕК в октябре исполнили план по нефтедобыче на 116%
Страны ОПЕК в октябре исполнили план по нефтедобыче на 116%
26 ноября 2021 г. 19:23
Brent опустился ниже 77 долларов за баррель
Brent опустился ниже 77 долларов за баррель
26 ноября 2021 г. 19:15
SOCAR открыл новый АЗС на дороге Горус-Гафан
SOCAR открыл новый АЗС на дороге Горус-Гафан
26 ноября 2021 г. 17:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi