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Премьер Казахстана обсудил с главой "Лукойл" разработку нефтяных месторождений

Премьер Казахстана обсудил с главой "Лукойл" разработку нефтяных месторождений Вопрос реализации совместных проектов по геологоразведке и разработке нефтяных месторождений, модернизации буровых установок, а также логистике и налогообложению были обсуждены в ходе встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с российским бизне
Энергетика
29 сентября 2022 г. 12:58
Премьер Казахстана обсудил с главой Лукойл разработку нефтяных месторождений

Вопрос реализации совместных проектов по геологоразведке и разработке нефтяных месторождений, модернизации буровых установок, а также логистике и налогообложению были обсуждены в ходе встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с российским бизнесменом Вагитом Алекперовым.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik-Казахстан.

Глава кабмина подчеркнул, что правительство Казахстана готово продолжать совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества.

В свою очередь Алекперов отметил, что компания "Лукойл" заинтересована в дальнейшем расширении инвестиций на территории Казахстана и разработке новых проектов.

"Лукойл" участвует в ряде проектов по добыче нефти и газа, производству смазочных материалов в Казахстане, а также в Каспийском трубопроводном консорциуме. За эти годы компания инвестировала в экономику Казахстана более 10 млрд долларов.

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Версия на английском языке Kazakh PM, head of Lukoil mull development of oil fields

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