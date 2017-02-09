Премьер-министр: Черногория сильно заинтересована в участии в строительстве IAP

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Черногория сильно заинтересована в участии в строительстве Ионическо-Адриатического газопровода (IAP).

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт премьер-министра Черногории, об этом сказал премьер-министр Душко Маркович в ходе встречи с послом Азербайджана в Черногории Эльдаром Гасановым.

Премьер-министр принял официальное приглашение посетить в этом году Азербайджан. Д. Маркович назвал нынешнее сотрудничество между Черногорией и Азербайджаном успешным и выразил удовлетворение в связи с реализацией проекта курорта Portnovi, а также открытием азербайджанского банка в Черногории. Стороны обсудили дальнейшее развитие политического и экономического сотрудничества.

Посол Эльдар Гасанов подчеркнул заинтересованность азербайджанских инвесторов в ряде новых проектов в Черногории, а также туристов в посещении Черногории.

Отметим, что в 2007 году Хорватия, Черногория и Албания подписали декларацию по проекту IAP, который будет присоединен к Трансадриатическому газопроводу (TAP). Газопровод длиной 516 км протянется от хорватского Сплита до албанского Фиери. Пропускная способность IAP составит примерно 5 млрд кубометров газа в год.

В августе прошлого года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR), Хорватия, Албания, Босния и Герцеговина и Черногория подписали меморандум о взаимопонимании по проекту строительства Ионическо-Адриатического газопровода (IAP).