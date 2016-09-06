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    Премьер-министр Болгарии: Мы должны встретиться с азербайджанской стороной

    Бойко Борисов: Необходимо провести встречу с участием представителей Азербайджана, Туркменистана, России и ЕС

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ "Нам необходимо провести встречу с участием представителей Азербайджана, Туркменистана, России и Европейского Союза".

    Как сообщает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом в ходе выступления на энергетической конференции в Варне сказал премьер-министр страны Бойко Борисов. 

    По его слова, Болгария готова стать "хабом" газа в регионе: "Для предотвращения запрещающего письма Брюсселя в будущем необходимо провести встречу с участием представителей Азербайджана, Туркменистана, России и Европейского Союза". 

    Премьер-министр отметил, что между официальной Москвой и Софией существует сотрудничество, основанное на исторических традициях.

    Отметим, что обе стороны участвовали в проекте "Южный поток", который был приостановлен в июне 2014 года. 

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