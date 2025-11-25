Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Представители SOCAR и Itochu обсудили всестороннее сотрудничество в энергетике

    Энергетика
    • 25 ноября, 2025
    • 19:44
    Представители SOCAR и Itochu обсудили всестороннее сотрудничество в энергетике

    Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с председателем Японско-Азербайджанского экономического комитета и главным операционным директором корпорации Itochu Тецуей Ямадой.

    Как сообщает Report, стороны обсудили возможности сотрудничества в различных сферах энергетики.

    В ходе беседы был проведен обмен мнениями по проектам, реализуемым при совместном участии SOCAR и Itochu. Стороны обменялись мнениями по вопросам добычи и транспортировки нефти и газа, энергетической инфраструктуры, применения современных технологий в промышленности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    На встрече было отмечено, что взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Японией успешно развивается, а проводимые эффективные обсуждения стимулируют развитие двусторонних связей.

    SOCAR Itochu энергосотрудничество
    Фото
    SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Последние новости

    20:10

    "Наполи" обыграл "Карабах" в общем этапе Юношеской лиги УЕФА - ОБНОВЛЕНО-2

    Футбол
    20:03

    Замгоссекретаря США посетит Турцию, Ирак и Израиль

    Другие страны
    19:59

    Стармер: Согласованный США и Украиной план не является окончательным - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    19:54

    Еврокомиссия зарегистрировала инициативу о разрыве соглашения с Израилем

    Другие страны
    19:44
    Фото

    Представители SOCAR и Itochu обсудили всестороннее сотрудничество в энергетике

    Энергетика
    19:44

    Вынесен приговор лицам, обвиняемым в финансировании терроризма

    Происшествия
    19:31
    Фото

    В Нахчыване состоялся Форум солидарности НПО стран ОТГ - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:27

    Омер Челик: Турция может быть идеальным посредником между РФ и Украиной

    В регионе
    19:27

    США продолжат поставки оружия в Европу и после завершения войны РФ и Украины

    Другие страны
    Лента новостей