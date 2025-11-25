Представители SOCAR и Itochu обсудили всестороннее сотрудничество в энергетике

Президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ровшан Наджаф провел встречу с председателем Японско-Азербайджанского экономического комитета и главным операционным директором корпорации Itochu Тецуей Ямадой.

Как сообщает Report, стороны обсудили возможности сотрудничества в различных сферах энергетики.

В ходе беседы был проведен обмен мнениями по проектам, реализуемым при совместном участии SOCAR и Itochu. Стороны обменялись мнениями по вопросам добычи и транспортировки нефти и газа, энергетической инфраструктуры, применения современных технологий в промышленности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

На встрече было отмечено, что взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Японией успешно развивается, а проводимые эффективные обсуждения стимулируют развитие двусторонних связей.