İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    • 25 noyabr, 2025
    • 19:15
    SOCAR Itochu ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Yaponiyanın "Itochu" Korporasiyası ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı müzakirələr SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəfin Yaponiya-Azərbaycan İqtisadi Komitəsinin sədri və "Itochu" Korporasiyasının baş əməliyyat direktoru Tetsuya Yamada ilə keçirdiyi görüşdə baş tutub.

    Söhbət zamanı SOCAR ilə "Itochu" Korporasiyasının birgə iştirakı ilə icra olunan layihələrə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər neft-qaz hasilatı və nəqli, enerji infrastrukturu, sənayedə müasir texnologiyaların tətbiqi və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Görüşdə Azərbaycan ilə Yaponiya arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin uğurla inkişaf etdiyi, aparılan səmərəli müzakirələrin münasibətlərin inkişafına təkan verdiyi qeyd olunub. Bu xüsusda, cari ilin sentyabrında Tokio şəhərində keçirilən Azərbaycan ilə Yaponiya arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 12-ci birgə iclası məmnunluqla xatırlanıb.

    SOCAR “Itochu” Rövşən Nəcəf Tetsuya Yamada
    Представители SOCAR и Itochu обсудили всестороннее сотрудничество в энергетике

    Son xəbərlər

    19:36

    ABŞ Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra da Avropaya silah tədarük edəcək

    Digər ölkələr
    19:26
    Foto

    Naxçıvanda TDT ölkələri QHT-lərinin Həmrəylik Forumu keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    19:26

    UEFA Gənclər Liqası: "Qarabağ"ın "Napoli" ilə oyunu bərpa olunub - YENİLƏNİB

    Futbol
    19:15

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında IV turun növbəti oyunu keçirilib

    Komanda
    19:15
    Foto

    SOCAR "Itochu" ilə enerji sektorunun müxtəlif istiqamətlərində əməkdaşlığı müzakirə edib

    Energetika
    19:14

    ADDA və GIZ EasTnT arasında əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb

    Elm və təhsil
    19:03

    Terroru maliyyələşdirməkdə təqsirləndirilən şəxslərə hökm oxunub

    Hadisə
    19:02

    Ömər Çelik: Türkiyə Rusiya ilə Ukrayna arasında ən ideal vasitəçi ola bilər

    Region
    19:02

    Avropa Parlamenti Macarıstanda qanunun aliliyinin pozulması ilə bağlı ikinci aralıq məruzəni təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti