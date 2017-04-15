Представители SOCAR и французской компании Total побывали на Нефтяных Камнях

Баку. 15 апреля. REPORT.AZ/ Вице-президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Яшар Лятифов, гендиректор Производственного объединения "Азнефть" Дашгын Искендеров, вице-президент по вопросам безопасности французской компании Total Николас Брунет, а также представители обеих компаний побывали на Нефтяных камнях.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, вначале они посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву на Нефтяных камнях, возложили цветы к памятнику.

Гости осмотрели газотурбинную электростанцию на НГДУ "Нефтяные камни", компрессорные и газосепарационные площадки, медпункт на НГДУ "28 Мая" в целях ознакомиться с возможностями транспортировки по имеющимся линиям 2 000 тонн конденсата и 4,3 млн кубометров газа в сутки из первой скважины, которую планируется пробурить на месторождении "Абшерон".

На расширенном совещании, прошедшем в конференц-зале НГДУ "Нефтяные камни", состоялся обмен мнениями по вопросам текущего состояния и перспектив развития месторождений, транспортировки к побережью на ранних стадиях суточных объемов добычи из первой скважины на месторождении "Абшерон". После взаимных обсуждений подчеркнута важность проведения подобных встреч на регулярной основе.