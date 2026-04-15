Правительство Южной Кореи выделило средства на компенсацию расходов импортерам нефти

Южная Корея компенсирует дополнительные транспортные расходы импортерам нефти, возникающие при закупке сырья из регионов вне Ближнего Востока.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление Министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Данные меры правительства объясняются усилиями по стабилизации энергоснабжения в условиях кризиса на Ближнем Востоке.

По информации ведомства, государство полностью покроет дополнительные расходы на перевозку альтернативной нефти в период с апреля по июнь. Объем компенсаций оценивается в 127,5 млрд вон (около $86,6 млн).

Кроме того, министерство сообщило о выделении 674,4 млрд вон ($457,8 млн) на покрытие до 50% разницы между довоенными и текущими ценами на импорт нафты за тот же период (апрель–июнь) с целью стабилизации поставок этого важного сырья для промышленности.

Субсидии также предусмотрены для импорта материалов, способных заменить нафту, таких как сжиженный нефтяной газ и конденсат, а также базовых нефтехимических продуктов, включая этилен и пропилен.

"Правительство сделает все возможное, чтобы защитить повседневную жизнь граждан и обеспечить непрерывность промышленной деятельности за счет диверсификации поставок нафты и нефти и поиска альтернативных логистических маршрутов", - заявил министр промышленности Ким Чон Кван.

Поставки нефти и нафты в Южную Корею напрямую пострадали из-за фактического закрытия Ормузского пролива: страна импортирует около 73% нафты и 69% нефти из стран Ближнего Востока.