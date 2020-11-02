Правительство Италии ответило на письмо Пярвиза Шахбазова

Сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано ответил на обращение Министерства

Сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Манлио Ди Стефано ответил на обращение Министерства энергетики Азербайджанской Республики в связи с агрессией, совершенной Арменией.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

В письме отмечается, что итальянское правительство с тревогой следит за событиями, происходящими с 27 сентября текущего года с начала ожесточенных столкновений по всей линии соприкосновения, резко осуждает ракетные обстрелы территории Азербайджана, в частности, Гянджи, и выражает соболезнования в связи с гибелью гражданских лиц.

Итальянская сторона с пониманием относится к позиции Азербайджана по поводу того, что статус-кво не может длиться вечно, бесплодные переговоры на протяжении более чем двух десятилетий вызывают беспокойство азербайджанской стороны, и поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана и неприкосновенности международных границ.

Напомним, что сопредседатели межправительственных комиссий между Азербайджанской Республикой и соответствующими странами, сопредседателем которых является министр энергетики Пярвиз Шахбазов, были проинформированы о последних провокациях Армении против Азербайджана, гибели и ранении гражданских лиц в результате обстрела наших населенных пунктов из тяжелых артиллерийский установок и ракетных систем, а также нацеленности на объекты энергетической инфраструктуры стратегического значения.