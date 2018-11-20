Пожар произошел на втором по размеру газохранилище Венгрии - ВИДЕО

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ Утечка газа и пожар произошли сегодня утром на втором по размеру подземном хранилище газа в Венгрии около Хайдусобосло (Hajduszoboszlo), сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.

Владелец хранилища компания Magyar Foldgaztarolo Zrt. сообщает, что возгорание произошло на газопроводе газосборного коллектора.

Газопроводы были отключены, скважины, питающие его, остановлены.

Жертв нет. Огонь пока не потушен.

Агентство Bloomberg сообщает, что пламя пожара поднималось на высоту 15 метров.

Причину пожара предстоит установить позднее.