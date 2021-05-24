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Поступления по налогу на прибыль в нефтяном секторе выросли на 10%

Поступления по налогу на прибыль в нефтяном секторе выросли на 10% Снижение связано со снижением объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в 2019 году по сравнению с 2020 годом
Энергетика
24 мая 2021 г. 13:51
Поступления по налогу на прибыль в нефтяном секторе выросли на 10%

В 2020 году поступления по налогу на прибыль в нефтяном секторе в государственный бюджет Азербайджана составили 797,1 млн манатов против прогноза в 727,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, приведенные в законопроекте "Об исполнении госбюджета на 2020 год".

В законе отмечается, что 24,3% или 193,4 млн манатов от поступлений налога на прибыль в нефтяном секторе пришлось на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), 75,5% или 603,7 млн манатов - на подрядные организации по долевому распределению добычи в нефтегазовой сфере.

Причина роста по налогу на прибыль в рамках соглашений о долевом распределении добычи связана с тем, что экспортная цена на сырую нефть возросла на 8,7 долларов США по сравнению с утвержденным прогнозом на 2020 год.

По сравнению с 2019 годом в госбюджет поступило 227,3 млн манатов по налогу на прибыль от подрядных организаций по долевому распределению добычи в нефтегазовой сфере и 72,4 млн манатов по SOCAR. Снижение связано со снижением объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в 2019 году по сравнению с 2020 годом, а также из-за пандемии коронавируса (COVID-19), и низкой цены продажи сырой нефти на мировом рынке.

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Версия на английском языке Revenues from income tax on Azerbaijan's oil sector increase by 10%
Версия на азербайджанском языке Ötən il neft sektoru üzrə mənfəət vergisindən daxilolmalar 10 %-dək artıb

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