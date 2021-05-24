Поступления по налогу на прибыль в нефтяном секторе выросли на 10%

Снижение связано со снижением объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в 2019 году по сравнению с 2020 годом

В 2020 году поступления по налогу на прибыль в нефтяном секторе в государственный бюджет Азербайджана составили 797,1 млн манатов против прогноза в 727,7 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные, приведенные в законопроекте "Об исполнении госбюджета на 2020 год".

В законе отмечается, что 24,3% или 193,4 млн манатов от поступлений налога на прибыль в нефтяном секторе пришлось на долю Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), 75,5% или 603,7 млн манатов - на подрядные организации по долевому распределению добычи в нефтегазовой сфере.

Причина роста по налогу на прибыль в рамках соглашений о долевом распределении добычи связана с тем, что экспортная цена на сырую нефть возросла на 8,7 долларов США по сравнению с утвержденным прогнозом на 2020 год.

По сравнению с 2019 годом в госбюджет поступило 227,3 млн манатов по налогу на прибыль от подрядных организаций по долевому распределению добычи в нефтегазовой сфере и 72,4 млн манатов по SOCAR. Снижение связано со снижением объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ в 2019 году по сравнению с 2020 годом, а также из-за пандемии коронавируса (COVID-19), и низкой цены продажи сырой нефти на мировом рынке.