Поставки природного газа по TANAP достигнут 1 млрд кубометров к концу года

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ "Объем поставок природного газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) в Турцию вырастет до 1 млрд кубометров до конца года".

Как сообщает Report, об этом сказал агентству Anadolu генеральный директор компании SOCAR Turkey Enerji A.Ş Заур Гахраманов.

По его словам, со дня запуска первой фазы проекта 30 июня этого года в Турцию уже поставлен газ в объеме примерно 400 млн кубометров: "До конца декабря этот показатель вырастет до 1 млрд кубометров".

Он отметил, что по TANAP в Турцию в 2019 году будет поставлено 2 млрд кубометров газа, в 2020 году – 4 млрд, а в 2021 году – 6 млрд.

"Строительство второй фазы проекта завершено на 97%, и в первой половине 2019 года TANAP будет готов к подключению к Трансадриатическому газопроводу (TAP) ", - сказал Гахраманов.

Отметим, что стоимость одного из основных компонентов проекта Южного газового коридора - проекта TANAP оценивается в 8 млрд долларов. TANAP берет начало на границе Турции с Грузией и в районе Ипсала провинции Эдирне у греческой границы подсоединится к Трансадриатическому трубопроводу (TAP), который будет поставлять природный газ в страны Европы.

Общая протяженность трубопровода, состоящего из участков Фаза-0 и Фаза-1, составляет 1 850 км. Диаметр участка трубопровода от грузино-турецкой границы до Эскишехира (Фаза-0) составляет 56 дюймов, протяженность - 1340 км. 12 июня этого года состоялась официальная церемония открытия данного участка. 30 июня начались первые поставки коммерческого газа в Турцию по TANAP.

Пропускная способность трубопровода составляет 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, 10 млрд кубометров в Европу.

ЗАО "Южный газовый коридор" имеет 51% в проекте TANAP, SOCAR Turkey Enerji A.Ş, "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) – 7%, BOTAŞ - 30%, BP - 12%.