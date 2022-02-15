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Посол: Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа

Посол: Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа.
Энергетика
15 февраля 2022 г. 15:16
Посол: Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа

Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

По его словам, текущий газовый кризис в Европе еще больше подчеркивает эту необходимость.

"Мы заинтересованы в импорте 1 млрд кубометров газа из Азербайджана. На данный момент работы по данному направлению уже ведутся", заявил посол.

Он выразил надежду, что к 2023 году можно будет начать поставки. И венгерская сторона уже ведет переговоры с SOCAR по этому вопросу.

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Версия на английском языке Ambassador: Hungary interested in importing Azerbaijani gas
Версия на азербайджанском языке Səfir: "Macarıstan Azərbaycandan qaz idxalında maraqlıdır"

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