Посол: Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа

Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа.

Венгрия заинтересована в импорте азербайджанского газа.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркеньи.

По его словам, текущий газовый кризис в Европе еще больше подчеркивает эту необходимость.

"Мы заинтересованы в импорте 1 млрд кубометров газа из Азербайджана. На данный момент работы по данному направлению уже ведутся", заявил посол.

Он выразил надежду, что к 2023 году можно будет начать поставки. И венгерская сторона уже ведет переговоры с SOCAR по этому вопросу.