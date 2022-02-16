Посол США: Азербайджан - надежный поставщик энергоресурсов

США ценят Азербайджан и его роль в качестве поставщика газа и страны, обеспечивающей энергобезопасность Европы.
Как сообщает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер, в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипотношений между странами.
По его словам, Азербайджан показал, что является надежным поставщиком энергоресурсов.
Посол напомнил, что 4 февраля в Баку состоялось VIII министерское заседание Консультативного совета Южного газового коридора, в котором принял участие и он.