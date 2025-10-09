Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Посол: Сотрудничество с Азербайджаном в энергосфере - один из приоритетов для Молдовы

    Энергетика
    • 09 октября, 2025
    • 12:23
    Посол: Сотрудничество с Азербайджаном в энергосфере - один из приоритетов для Молдовы

    Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы постоянно растет, и Молдова заинтересована в укреплении сотрудничества с Баку в энергетике.

    Об этом Report заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

    "Хотелось бы отметить, прежде всего, энергетическую сферу, в которой Азербайджан играет все более важную роль, если мы говорим о энергетической безопасности европейского континента, который относится к Республике Молдова. Поэтому, конечно же, в первую очередь хотелось бы отметить интерес к развитию двустороннего сотрудничества в энергетической сфере", - сказал дипломат.

    Александр Есауленко подчеркнул, что вопрос сотрудничества в энергетике являлся основной темой на заседании Межправительственной комиссии (МПК) в апреле текущего года.

    "Наш президент Майя Санду в рамках диалога, который состоялся на уровне глав государств в Копенгагене (на минувшей неделе - ред.), также озвучила интерес к развитию потенциала сотрудничества в энергетической сфере", - добавил посол.

    "Конечно, возможные поставки азербайджанского газа в Молдову значительно усилили бы энергетическую безопасность нашей страны и позволили бы нам противостоять всему тому спектру угроз, которые исходят от некоторых наших соседей, которые используют энергетическую безопасность Молдовы для достижения своих целей", - отметил он.

    По его словам, Азербайджан и Молдова имеют большой потенциал в развитии торгово-экономических отношений.

    "Цифры нашего торгового оборота на сегодняшний день не отражают весь тот потенциал, который существует и безусловно здесь есть место для того, чтобы увеличить товарооборот между нашими странами", - добавил он.

    Ambassador: Energy co-op with Azerbaijan - one of Moldova's priorities

