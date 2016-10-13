Посол: SOCAR рассматривает потенциальные возможности нефтяного рынка Болгарии

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) рассматривает потенциальные возможности нефтяного рынка Болгарии. Как передает Report, об этом заявила в интервью сайту Novinite посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

Посол отметила, что SOCAR изучает технические и коммерческие возможности для выхода на розничный рынок Юго-Восточной Европы. “Соответственно, ГНКАР просматривает потенциальные возможности на болгарском нефтяном рынке. Однако никакого коммерческого решения пока не принято. Мы можем обсуждать наше возможное присутствие на болгарском рынке нефти в долгосрочной перспективе, в то время как нашими основными приоритетами на современном этапе являются поставки газа, проекты интерконнекторов в Балканском регионе, а также предоставление технических и консультационных услуг. Отмечу также, что SOCAR Balkans является техническим консультантом проекта Ионическо-Адриатического газопровода”, - сообщила Н.Гурбанова.

Она также отметила, что SOCAR поддерживает планы газификации Албании и Черногории, и намерена принять участие в проекте расширения подземного газохранилища "Чирен" в Болгарии.

Н.Гурбанова подчеркнула, что в последние годы Азербайджан и Болгария тесно сотрудничают по проекту Южного газового коридора (ЮГК). Она напомнила, что в рамках этого проекта 1 млрд. кубометров природного газа с месторождения “Шахдениз” ежегодно будет поставляться в Болгарию: “Эти объемы газа будет транспортироваться через интерконнектор Греция- Болгария (IGB)”.

Кроме того, по ее словам, хотя трубопроводы TANAP и TAP не проходят через территорию Болгарии, страна рассматривается как важное звено ЮГК не только из-за решения о закупках природного газа, но в большей степени из-за потенциальной роли, которую она могла бы сыграть в интеграции ЮГК на рынки Европы.