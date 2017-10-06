Посол: Проект TAP будет закончен вовремя

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Проект Трансадриатический трубопровод (TAP) по поставкам азербайджанского газа в Европу через Италию будет закончен в срок.

Как передает Report, об этом заявил посол Италии в Баку Аугусто Массари журналистам.

"У нас были некоторые проблемы в связи с реализацией проекта еще весной. Однако на данный момент они уже решены", - заявил А.Массари, добавив, что протесты в Италии возникли в связи с прокладкой трубопровода через оливковые рощи.

По его словам, две недели назад министерство по защите окружающей среды Италии подписало два указа об ускорении процесса постройки туннеля для прокладки газопровода.

"Проект будет закончен вовремя и азербайджанский газ поступит в Европу через Италию", - резюмировал дипломат.