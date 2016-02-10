​Посол: Обсуждается возможность возобновления поставок российского газа в Азербайджан

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В настоящее время обсуждается возможность возобновления поставок российского газа в Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" посол России в Азербайджане Владимир Дорохин.

"Можно сказать, что ведущие российские нефтяные и нефтегазовые компании взаимодействуют с азербайджанскими коллегами. Например, "Лукойл" является акционером международного энергетического проекта по освоению газового месторождения "Шах-Дениз" - крупнейшего на Каспии. "Газпром" тесно взаимодействует с азербайджанской государственной нефтяной компанией "SOCAR". В настоящее время обсуждается возможность возобновления поставок российского газа в Азербайджан. С той же компанией "SOCAR" российская нефтегазовая компания "Роснефть" создали совместное предприятие, которое зарегистрировано в Европе. В Азербайджане также работает российская нефтяная компания "РуссНефть", которая добывает миллион тонн нефти в год", - сказал посол.

Владимир Дорохин отметил, что "у нас хорошее сотрудничество в области электроэнергетики. Есть соглашение о перетоках электроэнергии между Азербайджаном и Дагестаном. Мы сейчас работаем над тем, чтобы сделать из этого "треугольник": Россия - Азербайджан - Иран. Все это означает создание рабочих мест для большого количества людей".