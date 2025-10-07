Посол Германии: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном особенно высок в сфере возобновляемой энергетики

Германия и Азербайджан могут сотрудничать по нескольким направлениям в энергетике, а также выявлять и развивать перспективные области в транспортно-логистическом секторе.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе пресс-конференции в рамках "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

Дипломат отметил, что на данный момент, с политической и политико-экономической точки зрения, условия кажутся очень благоприятными и продолжают улучшаться для более глубокого взаимодействия между немецкими и азербайджанскими компаниями, а также с азербайджанским государством.

"Мы действительно видим потенциал, особенно в сфере энергетики и особенно в будущем энергетики - возобновляемой энергетике. Мы по-прежнему убеждены, что это и есть будущее энергетики. Тем не менее мы используем те возможности, которые у нас есть в торговле газом и нефтью. Примером тому является заключенное между немецкой государственной компанией SEFE и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) соглашение об импорте газа в течение следующих 10 лет - ежегодно по 1,5 млрд кубометров. Таким образом, мы можем работать по нескольким направлениям в энергетике и в то же время выявлять или развивать те области в транспортно-логистическом секторе, включая еще отсутствующее звено между Азербайджаном и Европой через Армению, чтобы не только улучшить инфраструктуру, но и придать реальный импульс торговым потокам с Востока на Запад и с Запада на Восток. Поэтому энергетика и логистика, или транспортная связность, очень важны", - подчеркнул Р. Хорлеманн.

Посол отметил, что третьим элементом является предложение Азербайджану немецких технологий, немецкого ноу-хау, опыта и экспертизы для того, чтобы помочь в переходе экономики Азербайджана от сильной энергетической зависимости к другим секторам.

"Это позволит создавать новые и устойчивые рабочие места, которые будут приносить доход многим гражданам Азербайджана", - добавил Р. Хорлеманн.