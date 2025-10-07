Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Посол Германии: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном особенно высок в сфере возобновляемой энергетики

    Энергетика
    • 07 октября, 2025
    • 12:33
    Посол Германии: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном особенно высок в сфере возобновляемой энергетики

    Германия и Азербайджан могут сотрудничать по нескольким направлениям в энергетике, а также выявлять и развивать перспективные области в транспортно-логистическом секторе.

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн в ходе пресс-конференции в рамках "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

    Дипломат отметил, что на данный момент, с политической и политико-экономической точки зрения, условия кажутся очень благоприятными и продолжают улучшаться для более глубокого взаимодействия между немецкими и азербайджанскими компаниями, а также с азербайджанским государством.

    "Мы действительно видим потенциал, особенно в сфере энергетики и особенно в будущем энергетики - возобновляемой энергетике. Мы по-прежнему убеждены, что это и есть будущее энергетики. Тем не менее мы используем те возможности, которые у нас есть в торговле газом и нефтью. Примером тому является заключенное между немецкой государственной компанией SEFE и Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) соглашение об импорте газа в течение следующих 10 лет - ежегодно по 1,5 млрд кубометров. Таким образом, мы можем работать по нескольким направлениям в энергетике и в то же время выявлять или развивать те области в транспортно-логистическом секторе, включая еще отсутствующее звено между Азербайджаном и Европой через Армению, чтобы не только улучшить инфраструктуру, но и придать реальный импульс торговым потокам с Востока на Запад и с Запада на Восток. Поэтому энергетика и логистика, или транспортная связность, очень важны", - подчеркнул Р. Хорлеманн.

    Посол отметил, что третьим элементом является предложение Азербайджану немецких технологий, немецкого ноу-хау, опыта и экспертизы для того, чтобы помочь в переходе экономики Азербайджана от сильной энергетической зависимости к другим секторам.

    "Это позволит создавать новые и устойчивые рабочие места, которые будут приносить доход многим гражданам Азербайджана", - добавил Р. Хорлеманн.

    Германо-Азербайджанская конференция по экспортному финансированию Ральф Хорлеманн энергетика
    German ambassador: Potential for co-op with Azerbaijan particularly high in renewables

    Последние новости

    13:40

    Президент: Общность наших исторических и этнических корней, наши языки объединяют нас как одну семью

    Внешняя политика
    13:39

    Президент: Азербайджан реализовал много важных инвестпроектов со странами ОТГ

    Внешняя политика
    13:39

    ЦБА работает над новыми правилами по защите прав клиентов

    Финансы
    13:38

    Армен Григорян и Сергей Копыркин обсудили вопросы армяно-российской повестки дня

    В регионе
    13:37

    Ильхам Алиев: Мы работаем над созданием зеленого энергокоридора ЦА-Азербайджан-Турция-Европа

    Внешняя политика
    13:31

    Президент: Азербайджан является активным участником транспортных коридоров Восток-Запад, Север-Юг

    Внешняя политика
    13:29

    Президент: Парафирование мирного соглашения с Арменией превратит Южный Кавказ в пространство мира

    Внешняя политика
    13:28

    Президент: Крайне важно, чтобы тюркские государства выступали как единый центр силы

    Внешняя политика
    13:27
    Видео

    В Нахчыване проведен учебный сбор военнообязанных

    Армия
    Лента новостей