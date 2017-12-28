Посол: Беларусь готова принять на переработку азербайджанскую нефть

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Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Беларусь рассматривает возможности поставок компанией SOCAR азербайджанской нефти для последующей переработки на белорусских заводах.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции посол Беларуси в Азербайджане Геннадий Ахрамович.

"Украинские транзитные нефтепроводы оказались не готовы к перевалке нефти, а перевалка железнодорожным транспортом затратна. При использовании трубопроводов прибыль значительно возрастает. В следующем году намерены обновить трубопроводную инфраструктуру на территории Беларуси с целью развития поставок азербайджанской нефти через трубопроводы Украины", - заявил посол.

Переработанные на белорусских НПЗ азербайджанские нефтепродукты могут быть реализованы в странах, где SOCAR наиболее активна.

"Мы готовы к сотрудничеству в целях открытия АЗС в Беларуси, готовы обсудить этот вопрос" , - заявил посол, комментируя вопрос о возможности открытия сети АЗС бренда "SOCAR" в Беларуси.

"При наличии заинтересованности со стороны SOCAR и встречном движении этот вопрос решается", - отметил Г. Ахрамович.