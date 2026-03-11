Попшой: Молдова изучает возможности присоединения к проекту Black Sea Energy

Молдова изучает возможности присоединения к проекту энергетического кабеля по дну Черного моря (Black Sea Energy).

Об этом в интервью Report заявил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой.

"Существует ряд текущих проектов, к которым мы могли бы присоединиться, в зависимости от результатов оценки их реализуемости. Например, проект энергетического кабеля по дну Черного моря, который сейчас разрабатывается и должен соединить регион с Румынией и Болгарией. Этот проект представляет для нас интерес, и мы будем изучать возможности присоединения к нему", - сказал он.

Он отметил, что после проведения оценки реализуемости проекта станет понятно, насколько возможности Молдовы соответствуют перспективам, которые он открывает.

Попшой также сообщил, что в Молдове планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов, запуск которых ожидается в ближайшее время благодаря финансированию и поддержке со стороны Европейского Союза: "Мы очень заинтересованы в привлечении азербайджанских компаний, обладающих опытом реализации масштабных строительных проектов - будь то в сфере возобновляемой энергетики, дорожного строительства, создания нефтяных терминалов или стратегических резервных хранилищ нефти".

Глава МИД подчеркнул, что стороны ведут активный диалог по широкому спектру предложений и инициатив. Эти вопросы также обсуждались во время недавнего визита в Азербайджан министра энергетики Молдовы Дорина Жунгиету.

"Мы также очень заинтересованы в расширении присутствия азербайджанского бизнес-сообщества в Молдове, поскольку в нашей стране появляются новые возможности, особенно в сфере производства для экспорта не только в Азербайджан, но и на рынок всего Европейского союза", - отметил вице-премьер.

По словам Попшоя, Молдова получает все более широкий доступ к европейскому рынку в различных секторах - не только по традиционной продукции, такой как фрукты и овощи, но и по новым направлениям, включая птицеводство, производство мяса курицы, яиц и молочной продукции.

"Мы стремимся расширять эти возможности, чтобы потенциальные инвесторы из Азербайджана могли создавать производственные мощности в Молдове. Это могло бы способствовать обеспечению продовольственной безопасности Азербайджана, а также стать прибыльным бизнесом за счет экспорта продукции на европейский рынок, который, как известно, является очень крупным и обладает высокой покупательной способностью", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.